»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤­¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç2023Ç¯7·î¡¢Æ¬Éô¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ­¡ÊÅö»þ62¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»¦¿Í¤Û¤¦½õ¤ä»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤ÎÅÄÂ¼½¤Èï¹ð¡Ê61¡Ë¤Î8²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤¬2·î5Æü¤Ë»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¸á¸å¤«¤é¡¢½¤Èï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤«¤é½¤Èï¹ð¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£ ¥¨¥¿¥Îー¥ë¡ÖÇã¤¨¤ë¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¤È¡×»ö·ïÁ°¤Î¿Æ»Ò ¢¡ÊªÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤