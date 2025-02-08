¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬7Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£49ºÐ¤Î¥¦¥Ã¥º¤¬¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤Çº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Î»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤«¤éÆ±½£¥é¥Û¥ä¤Î¥È¡¼¥ê¡¼¥Ñ¥¤¥ó¥ºGC¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê