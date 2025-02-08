¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¡Ê44¡Ë¤¬6Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖABEMA¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼º×2025¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×½Ð¿È¤Î¸µÈà½÷¤Î¼ÂÌ¾¤ò¹ðÇò¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏABEMA¤Î¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½é¥³¥é¥Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤é¤¬ËÜ²»¤äÎ¢¥È¡¼¥¯¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤ê¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤¬¼«¿È¤Î²áµî¤Î¾×·âÂÎ¸³ÃÌ¤òÈäÏª¤·¤¿