Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Ç²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¤ÇÎÙ¤Î¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¤Ïº£Ç¯¡¢Ä¹Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥ó¥´¥ëÊ¸»ú¤ÎÉü³è¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥â¥ó¥´¥ë¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ±²½À¯ºö¡×¡Ä¸ÀÍÕ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤ë¡Ö2¤Ä¤Î¥â¥ó¥´¥ë¡×¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û°°ÏÉ»³¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤È¤·¤Æ»ÄÇ°¡×¥â¥ó¥´¥ë¤Î¼óÅÔ¡¦¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡£ÂçÁêËÐ¤Î¸µ¾®·ë¡¦°°ÏÉ»³¡£1991