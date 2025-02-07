ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×(1985Ç¯)¤¬7ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¥É¥¯?¤³¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É(X@DocBrownLloyd¤è¤ê)¸ø³«40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï3Éôºî¤ò3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£Âè1ºî¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î±Ç²è¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Ì¾ºî¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö80