´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(KFA)¤Ï6Æü¡¢12Æü³«Ëë¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëU-20´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï14Æü¤Î½éÀï¤Ç¥·¥ê¥¢¤È¡¢17Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¥¿¥¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ20Æü¤ÎÂè3Àï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤ÇÎòÂåºÇÂ¿12²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2012Ç¯¡£Á°²ó¤Î23Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£DF¥·¥à¡¦¥è¥ó¥¦¥©¥ó(Âçî¹FC)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï(¹¾¸¶FC)¡¢MF¥Ú¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å(