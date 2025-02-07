このお話は、中学1年生の長男にスマホを与えたyoka(ヨカ)只今絶賛ワンオペ子育て中！(@yoka9003)さんが目撃した、子ども達の間で起こりうるSNSの問題について描いた漫画です。長男の同級生・Aさんが不登校のため、母親のアカウントをラインで晒す子ども達にゾッとするyokaさん。しかし長男は、同級生がAさんを心配したからこその行動だといいます。長男の主張に納得する一方で、SNSとの向き合い方に懸念を抱いたそうです。『中学生