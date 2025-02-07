山口県の魅力を東京でアピールします。県内の特産品を販売する物産展が東京の百貨店で開かれています。東京・日本橋にある、日本橋三越本店で開かれているこの物産展は山口県の魅力を首都圏で発信しようと、県と県物産協会が連携して企画したもので、この場所での開催は19年ぶりになります。会場では県内12の事業者が出店し、実演などを交えながら特別販売を行っているほか、観光PRコーナーを設けて県内各地のパ