神奈川県教育委員会は2月7日、神奈川県立高等学校の入学者選抜の最終志願状況を発表しました。【画像で見る】神奈川県立高校の全日制普通科全校の最終志願倍率を一覧で紹介県教委によると、全日制課程（特別募集及び中途退学者募集を除く）全体では、募集人員39,395人に対し、志願者数が計46,075人で、倍率は1.17倍となっています。また、全日制で倍率が一番高かった高校は横浜翠嵐が2.04倍で、新城が1.84倍と続いています。県立