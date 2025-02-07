近畿地方は冬型の気圧配置が続き、9日午前にかけて大雪となる見込みだ。関西圏と中京圏をつなぐ高速道路などが広域で通行止めとなる可能性が高い。近畿地方整備局は、大雪が予想される地域への外出自粛を呼びかけた。大阪管区気象台によると、兵庫県では8日未明から夕方にかけて警報級の大雪になる。福井県や京都府、滋賀県では8日にかけて警報級の大雪となる可能性がある。普段雪の少ない近畿中部の平地や南部の山地でも注意