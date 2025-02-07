※2月28日、東証グロース市場に上場予定のＴＥＮＴＩＡＬ [東証Ｇ]は7日、仮条件を発表した。 ●ＴＥＮＴＩＡＬ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：2月28日 事業内容：リカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとした コンディショニングブランド「TENTIAL」の運営 仮条件：1900円～2000円 想定発行価格：1850円 上場時発行済み株式数：705万5600株 公募