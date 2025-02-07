大雪の影響で、北陸では7日も負傷者が相次いで確認された。金沢市で車のスリップとみられる事故で男性が重体となり、福井県では除雪中の転倒などで男女4人が重軽傷を負った。富山県でも屋根から転落するなどした2人のけがが確認された。7日午前4時35分ごろ、金沢市寺中町で、石川県白山市の会社員宮本蓮さん（23）の軽乗用車と乗用車が衝突した。宮本さんは意識不明の重体。路面は凍結状態で、県警はスリップしたとみて調べて