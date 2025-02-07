水樹奈々が、3月19日に発売するニューアルバム『CONTEMPORARY EMOTION』の収録内容を公開した。4月放送スタートのTVアニメ『#コンパス2.0』のオープニング主題歌であり、ボカロP・Giga×堀江晶太（Kemu）とのコラボが話題を呼んだ「拍動」や、1月22日から先行配信がスタートしている「Electric Trick」など既に公表されていた楽曲に加え、水樹自身が作詞や作曲を手掛けた新録曲など全14曲を収録する。タイトルの『CONTEMPORARY EMO