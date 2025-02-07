大阪大は７日、微生物病研究所の平松征洋元助教（昨年３月末で退職）の論文７本に捏造（ねつぞう）や改ざんがあったと発表した。１００点以上の図表で不正が確認され、大学は論文の取り下げや訂正を勧告し、既に３本が取り下げられた。今後、関係者の処分を検討する。発表によると、昨年３月、所属研究室の堀口安彦教授が、平松氏の論文に不正の疑いがあるとして大学に報告。大学は外部専門家を含む調査委員会を設置し、平松氏