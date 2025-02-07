ÀÑÀã¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëJAF¤Ø¤Î°ÍÍê¤âµÞÁý¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëJAF¤Î°ìÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¿áÀã¤Ç»ë³¦ÉÔÎÉ¡ÄÀã¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ö ¤³¤ÎÅß¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©Æâ¡£2·î6Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯½ÐÆ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡¢¤Ï¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëJAF¿·³ã»ÙÉô¤Ç¤¹¡£¡ÚJAF¿·³ã»ÙÉô¥í&#12540