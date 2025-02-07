2月6日、エミリンこと大松絵美が自身のYouTubeチャンネル『エミリンチャンネル』を更新。結婚へのプレッシャーについて心境を吐露した。【関連】エミリン、彼氏の動画出演に対する意見を受けて心境明かす「考えて行動はさせていただきつつも…」今回の動画では、エミリンが中華料理を食べながら、30代以上の視聴者から寄せられた恋愛に関する悩みなどを元にトークをする企画を実施。この中で、彼氏の存在を公表しているエミリンは