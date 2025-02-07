KDDIは、au Online Shopにおいて、22歳以下の新規契約者を対象にiPhone 16および、iPhone 15（128GB）の機種代金を4万4000円割引するキャンペーンを開始した。終了日は未定。 注文完了時に22歳以下で、au Online Shopにて対象機種へ新規契約する必要がある。なお、機種変更、UQ mobile、povoを含む他社からの乗り換えは対象外となる。 他にもau Online Shopでは、iPhone 14（128GB）が3万3000円割引、iPhone