石川県加賀市の大同工業は、2024年のパリオリンピックに出場した自転車トラック競技の日本代表チームにチェーンを提供しています。7日、選手たちが加賀市にある大同工業の本社に訪れました。バイク用チェーンのシェアで世界トップを誇る大同工業は、その高い技術力を駆使し、2022年、自転車トラック競技で世界最速チェーンの開発に向けプロジェクトチームを発足させました。その後、2024年3月には日本代表との間で部品を供給するオ