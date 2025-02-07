劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning』の鶴巻和哉監督の初監督作品『フリクリ』の25周年を記念して、全6話がKING AMUSEMENT CREATIVE 公式YouTube チャンネルにて期間限定で8日から順次無料公開される。【動画】米津玄師「Plasma」が流れる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』本予告期間限定公開は3話ずつ、2回に分けて行われ、第1弾として第1話〜第3話が8日午後9時から21日午後8時59分まで、第2弾として第4