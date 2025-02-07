2月7日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーでは、「フジテレビの10時間会見からみる日本のジャーナリズム」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「も