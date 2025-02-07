東京時間17:57現在 香港ハンセン指数 21133.54（+241.92+1.16%） 中国上海総合指数 3303.67（+33.01+1.01%） 台湾加権指数 23478.27（+161.67+0.69%） 韓国総合株価指数 2521.92（-14.83-0.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8511.43（-9.28-0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77516.69（-541.47-0.69%） ７日のアジア株は、まちまち。米雇用統計の発表を今夜に控えて、ポジション調整の動