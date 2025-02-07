■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2666) オートＷ 東証スタンダード (6177) アップバンク 東証グロース (3326) ランシステム 東証スタンダード (8107) キムラタン 東証スタンダード (186A) アストロＨＤ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7201) 日産自 東証プライム (3563)