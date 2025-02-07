今週8日（土）に迫ったFUJIFILM SUPER CUP。J1リーグ王者・天皇杯優勝のヴィッセル神戸とJ1リーグ2位のサンフレッチェ広島による、Jリーグ新シーズンの幕開けを告げる頂上決戦に向けて、両チームに在籍した経験を持つ槙野智章さんに、この試合の見どころを伺いました。--Ｊリーグは昨シーズン歴代最多観客数を記録しました。Jリーグの魅力はどんなところに感じていますか？槙野選手の応援の仕方とか、スタジアムの雰囲気の作り方