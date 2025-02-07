ファーウェイ・ジャパンは2月7日、自動血圧モニタリング機能を搭載したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」の一般発売を開始した。直販価格は60,280円。HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」は、2024年12月からクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援受付していたスマートウォッチ。手首で測るタイプの血圧測定機能を搭載し、血圧計・心電計（心電図測定