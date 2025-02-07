国際通貨基金（ＩＭＦ）は７日、日本経済に関する調査終了に伴う声明を発表し、自民・公明両党と国民民主党の間で協議中の「年収１０３万円の壁」見直しについて、財源を確保して実施するよう注文した。声明は日本の財政状況について、利払いの増加と医療費・長期介護費の歳出圧力で「２０３０年までに公的債務は増加し始める」との見解を示し、健全化の必要性を強調。少数与党での政権運営が続く今年は、政治的な歳出増の要求