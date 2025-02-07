アイドルグループ「timelesz」の公式YouTubeが2025年2月6日、新メンバー募集オーディション「timelesz project」（タイプロ）の候補生たちが遊んでいる動画を公開した。最終審査に進む全員が最年少候補生にハグしたり頭を撫でたりする場面があり、視聴者から「愛溢れる空間に泣きそうになった」といった声が上がっている。「最年少・浅井乃我にしてあげたいのは？」timeleszは24年4月にグループ名を「Sexy Zone」から改名し、現在