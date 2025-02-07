2022年5月、東京・稲城市にある日本大学ラグビー部の寮で男子部員に暴行した疑いで書類送検された元部員の男性2人について、東京地検立川支部はきょう付で不起訴処分にしました。東京地検立川支部は不起訴の理由を明らかにしていません。