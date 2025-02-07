³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ëµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ù¤·¤å¤ó¡£¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Î³èÌö¤ä¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¤âÈà¤é¤òÊé¤¦·Ý¿Í¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¡Û½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥¤¥¿¥¯¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡©º£Ç¯¤Î¡ØTHE SECOND¡Ù½Ð¾ì·Ý¿Í ¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎÆü¤ÏÅö¤¿¤ê¡ª¡× ·à¾ì¤Ç¤Î°Û¾ï¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê 2·î5Æü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬