Ｊ１浦和が７日、今季の新主将にＭＦ関根貴大（２９）が就任し、併せて５人の「キャプテングループ」がサポートする体制を発表した。浦和は公式サイトで「２０２５シーズンを闘う浦和レッズのチームキャプテンが関根貴大に決定しましたのでお知らせいたします」と発表。「なお、西川周作、マリウス・ホイブラーテン、原口元気、マテウス・サヴィオ、渡邊凌磨の５名がキャプテングループとして関根キャプテンをサポートしてまい