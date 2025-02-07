鳥羽と山川の兄弟デュエット曲「俺たちの子守唄」では、ジャケット写真で“あぶない刑事”風のサングラス姿が話題に。この日のコンサートでは、バックバンド含め全員がサングラス姿で演奏。鳥羽一郎、弟・山川豊との新曲で紅白狙うも息子から「年末は家族で麻雀」と横やり！？カメラに手を振る中、山川は全員が“パー”であることを確認し、“チョキ”をフリフリ。負けず嫌いなんでしょうか。