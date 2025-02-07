日本時間2月7日（現地時間2月6日）、NBAの2024－25シーズン公式戦が各地で開催され、八村塁の所属するロサンゼルス・レイカーズはホームにゴールデンステイト・ウォリアーズを迎え撃った。 ”史上最大”とも称されたルカ・ドンチッチとアンソニー・デイビス（ダラス・マーベリックス）に関するトレードで、マーベリックスからレイカーズに移籍したドン