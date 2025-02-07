【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Better Half  (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-」は、10の国と地域のiTunes J-POPランキングで最高1位に！ Omoinotakeのニューアルバム『Pieces』（1月29日リリース）が、iTunesとApple Musicのアルバムチャートにおいて、5つの国と地域で最高1位を獲得。さらに、アルバム収録曲の「Better Half  (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanes