７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて７４銭円高・ドル安の１ドル＝１５１円８３〜８５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５７円７３〜７７銭で大方の取引を終えた。