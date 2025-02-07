無印良品の季節限定シリーズの中でも、特に人気の「桜のお菓子」。今回はそんな無印良品の桜のお菓子から、個包装の5品を紹介します！ ※記事内の価格はすべて税込みです 無印の定番お菓子×桜!?「桜もち入りトラ焼き」の虜に 「桜もち入りトラ焼き」450円 1袋4個入りの『桜もち入りトラ焼き』は、カステラ生地で粒あんと桜風味のもちを包んだお菓子。無印良品には定番お菓子として「大袋きなこもち入りトラ焼き」も