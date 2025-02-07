DeNAの育成投手「ハマのウッディ」こと庄司陽斗が、沖縄・宜野湾A班（1軍）キャンプの「ライブBP（実戦形式で打者と対戦）」に登板し、6打者を無安打に抑えた。梶原＝二ゴロ、蝦名＝遊ゴロ、京田＝見逃し三振、森敬＝遊ゴロ、柴田＝二ゴロ、度会＝一ゴロの内容で、カーブ、スライダー、チェンジアップを交えて1軍打撃陣を手玉にとった。この日は宜野湾エリアは強風が吹き荒れ体感気温10度ほどの悪天候。それでも東北・宮城出