日本航空（JAL）グループは、冬型の気圧配置に伴う悪天候のため、航空券の特別対応を実施する。7日午前11時45分現在、特別対応を実施するのは、8日に但馬・隠岐・種子島・屋久島・喜界島・沖永良部を発着する全便。対象便の航空券は、遅延や欠航に関わらず手数料なしで便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。8日には7日午後4時現在、但馬や隠岐を発着する国内線4便の欠航がすでに決まっており、144名が影響を受ける。