ロッテの東妻勇輔投手、岩下大輝投手、一條力真投手、広池康志郎投手の4選手が7日、春季キャンプ地の宮崎県都城市で市立祝吉小学校の児童と交流した。社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環でキャップ贈呈式、質問コーナー、キャッチボール・ゴロ捕球などの野球体験や記念撮影などが行われ、小学6年生147人が参加した。都城市出身の広池は「僕の地元の都城市で子どもたちと交流ができ、とても嬉しく思います。