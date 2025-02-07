燃料費の高騰を受けて愛知県は2025年2月7日、公衆浴場の大人料金について、上限を500円から530円に、4月から引き上げることを決めました。県は7日、外部の有識者などを交えた「県公衆浴場入浴料金会議」で、現在500円の大人料金の上限を、4月から530円に引き上げることを決めました。引き上げは2年ぶりで、11歳以下の料金は据え置きます。電気代や燃料費などの高騰を受けて、銭湯の組合から値上げの申請があったということ