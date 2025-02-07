【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のリサが７日、シングル「ＢｏｒｎＡｇａｉｎ」をリリースした。ソニー・ミュージックエンタテインメント・コリアが伝えた。「ＢｏｒｎＡｇａｉｎ」はダイナミックでエネルギーあふれるポップス。米シンガーソングライターのドージャ・キャットと英シンガーソングライターのレイをフィーチャリングアーティストに迎えた。リサは２８日にフ