阪神甲子園球場＝兵庫県西宮市日本高校野球連盟は7日、大阪市内で今夏の第107回全国選手権大会（甲子園球場）の第1回運営委員会を開き、暑さ対策として開会式を8月5日の午後4時から行うことや「朝夕2部制」の拡大を決めた。開会式後は5時半から1試合のみ実施。8月3日に組み合わせ抽選会を行う。大会は3回戦の2日目、準々決勝、準決勝の各翌日に挟む休養日を含めて18日間で、順調に進めば決勝は22日となる。昨年の第1日〜第3