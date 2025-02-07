通貨オプションボラティリティー 円関連の１週間に高い需要米中貿易戦争への警戒感などで USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.859.5611.619.60 1MO10.558.3410.728.26 3MO10.487.8710.638.13 6MO10.237.7210.488.08 9MO10.037.6910.348.14 1YR9.847.6710.228.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1