５日、経済作物の育苗拠点で管理技術について指導する武夷山市興田鎮の農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月7日】中国福建省武夷山市では春節（旧正月）の連休明け早々、科学者100人余りが農村を訪れ、農家の人たちに最新の栽培管理技術を指導した。５日、経済作物の育苗拠点で管理技術について指導する武夷山市興田鎮の農業技術者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）５日、経済作物の育苗拠点で管理技術