日本でも人気の韓国発３ピースバンド、ＣＮＢＬＵＥでフロントマンを務めるジョン・ヨンファ（３５）が１月、右膝半月板破裂と診断され手術したことが所属事務所より発表された。そして同社は７日、３月８日の台湾・高雄（カオシュン）公演と、３月２２日の香港公演を５月に延期することを伝え、ジョン・ヨンファも自身の公式Ｘで心境を明かした。ヨンファは「高雄公演と香港公演が、５月に延期されることになった。４月からは