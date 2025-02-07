7日、SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、2月8日（土）、2月9日（日）にジップアリーナ岡山で行われる第15節岡山シーガルズ戦に複数選手が帯同しないことをクラブ公式Xで発表した。 今回帯同しないのはアウトサイドヒッターの佐藤吉野、リベロの小口樹葉、セッターのデグズマン・ジュリア・メリッサ・モラド、古市彩音、ミドルブロッカーの