［東京７日ロイター］ - 太陽誘電は７日、２５年３月期通期の連結営業利益見通しを前期比１０．１％増の１００億円に上方修正した。自動車や情報インフラ・産業機器向けで需要環境が改善していくとみている。従来予想は７６億円。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１６人のコンセンサス予想では、通期の営業利益の平均値は１１０億円。営業外では４─１２月期に為替差益４１億９９００万円を計上。通期の当期利益も５０億円（