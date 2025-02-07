Noriyuki Hirata［東京７日ロイター］ - ＳＭＢＣ日興証券の集計によると、ＴＯＰＩＸを構成する３月決算企業の２０２５年３月期の通期純利益予想は前年比６．７％増の５２兆２９６０億円で、４年連続で過去最高を更新するペースとなっている。金利上昇を受けて銀行が堅調なほか、円安などを背景に自動車も改善基調という。６日までの発表分（６６０社、開示率４６．９％）に、今後発表する企業の従来予想や市場予想を加味