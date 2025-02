サラ・ブライトマンが、7月に来日公演<A Starlight Symphony An Evening with Sarah Brightman>を開催する。今回は3年振りの来日ツアーで、初来日公演を行った997年から数えて11回目の単独での来日となる。<A Starlight Symphony An Evening with Sarah Brightman>は、2022年10月ラスベガスのザ・ヴェネチアン・リゾートを舞台に3夜限定で初めて開催されたもので、米国・メキシコ以外の国では初の開催。オーケストラや合唱団、