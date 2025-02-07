風雅と、ゴディバのコラボレーションが実現し、新商品「海苔ショコラクランチ」を販売中です。 風雅「海苔ショコラクランチ」  価格：1,317円(税込)内容：8個入(ミルクチョコレートクランチ)サイズ：21×17.5×2cm賞味期限：製造日より60日発売日：■2025年2月1日(土)先行販売〜※数量限定・無くなり次第終了。三越・伊勢丹内一部のゴディバ店舗三越・伊勢丹以下各店食品フロア【菓遊庵】日本橋三越本