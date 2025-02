日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。安楽死を望む女性の最後の数日間を描いた珠玉のドラマ!***『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』評点:★2.5点(5点満点)©2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. ©El Deseo. Photo by Iglesias Más.「理想的な死に方」を選べる贅沢ティルダ・スウィントン扮する戦場ジャーナリス