歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5日に自身のアメブロを更新。自宅でたまたまできた“最高傑作”を公開した。この日、團十郎はサウナを訪れたことを報告。「頭をクリアに、したい」と述べ「少し長めにサウナかな」とつづった。続けて「帰宅して最高傑作に、」と題したブログを更新し「ランダムに作るのでたまたまできる最高傑作！！」とカレーを作る様子を写真で公開。「パン美味しい」とパンと完成したカレーの写真も公開した。その